Россия и Азербайджан нарастили товарооборот более чем на 5%

Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос за первые десять месяцев текущего года более чем на 5%. При этом РФ стала крупнейшим покупателем ненефтяной продукции из Азербайджана.

Российско-азербайджанский товарооборот за период с января по октябрь нынешнего года увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, которые приводит посольство АР в России.

Показатель составил $4,152 млрд.

"За отчетный период поставки азербайджанской продукции в Россию прибавили 0,4%, составив $975,883 млн. Импорт российских товаров в Азербайджан, в свою очередь, увеличился почти на 7%, достигнув отметки в $3,176 млрд"

– посольство Азербайджана в России

В сообщении также отмечено, что РФ находится на третьем месте среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. Торговые операции с Россией заняли более 10,16% от всего азербайджанского внешнеторгового оборота.

Кроме того, Россия оказалась самым крупным покупателем азербайджанской ненефтяной продукции, поставки которой в РФ за десять месяцев текущего года составили $968,946 млн, а доля в общем объеме экспорта Азербайджана – 32,43%.