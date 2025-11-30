На Ставрополье построят складской комплекс за 347 млн рублей

В Предгорном округе Ставропольского края откроется складской комплекс площадью более 1 га. Объем вложений в проект составит 347 млн рублей.

В Ставропольском крае построят крупный складской комплекс площадью свыше 1 га. В строительство объекта вложат 347 млн рублей, передали в пресс-службе правительства Ставрополья.

Объект возведут в Предгорном округе Ставрополья. Воплощением в жизнь проекта займется компания "СК Лермонтовский". Объект даст региону около 100 рабочих мест. Прилегающая территория будет благоустроена, к складу подведут автомобильные дороги.

Напомним, что в Невинномысске создали торгово-логистический хаб. Объем инвестиций в проект достиг 10 млрд рублей. В проекте участвуют три компании-резидента.