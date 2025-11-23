Иран возобновил контакты с МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вернулось к инспекциям в Иране, но ключевые объекты остаются закрытыми для инспекторов, рассказал его гендиректор Рафаэль Гросси.
"Это самый важный вопрос, который сейчас стоит перед нами в Иране. Мы допущены только на те объекты, которые не подверглись ударам"
- Рафаэль Гросси
Эти объекты входят в согласованный перечень подлежащих инспекциям, однако три других крупных иранских ядерных объекта - в Натанзе, Исфахане и Фордо – остаются закрытыми для инспекций, отметил он, передает РИА Новости.
Это крайне важно, поскольку на них все еще находятся значительные объемы ядерных материалов и оборудования, и Агентству необходимо вернуться туда, - пояснил глава МАГАТЭ.
Напомним, ранее мы писали о том, что в интервью уругвайскому изданию El Observador Pафаэль Гросси признал, что Иран не занимается разработкой ядерного оружия.
Реальность такова, что атаки США нанесли весьма значительный ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, и хотя это может показаться признаком того, что возможности Ирана по разработке ядерного оружия снизились, Тегеран оставил за собой право на полное восстановление ядерных объектов.