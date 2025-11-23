Иран возобновил контакты с МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии возобновило свои инспекции в Иране, но с ограниченным доступом – ключевые объекты остаются закрытыми для его инспекторов, сообщил сегодня гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Это самый важный вопрос, который сейчас стоит перед нами в Иране. Мы допущены только на те объекты, которые не подверглись ударам"

- Рафаэль Гросси

Эти объекты входят в согласованный перечень подлежащих инспекциям, однако три других крупных иранских ядерных объекта - в Натанзе, Исфахане и Фордо – остаются закрытыми для инспекций, отметил он, передает РИА Новости.

Это крайне важно, поскольку на них все еще находятся значительные объемы ядерных материалов и оборудования, и Агентству необходимо вернуться туда, - пояснил глава МАГАТЭ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в интервью уругвайскому изданию El Observador Pафаэль Гросси признал, что Иран не занимается разработкой ядерного оружия.

Реальность такова, что атаки США нанесли весьма значительный ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, и хотя это может показаться признаком того, что возможности Ирана по разработке ядерного оружия снизились, Тегеран оставил за собой право на полное восстановление ядерных объектов.