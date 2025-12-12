Планы о повышении пенсионного возраста опровергли в Армении

Глава Минтруда назвал ложью информацию о планах властей повысить пенсионный возраст. Он подчеркнул, что эти слухи распространяются в определенных кругах с целью повысить тревогу среди граждан.

Власти Армении не собираются повышать пенсионный возраст. Об этом заявил глава Минтруда страны Арсен Торосян, комментируя слухи о том, что правительство уже готовится к повышению пенсионного возраста.

"Я официально заявляю, что ничего подобного нет. Мы не собираемся повышать пенсионный возраст, это вопиющая ложь"

– глава ведомства

Он подчеркнул, что некоторые круги в условиях специальных гибридных атак пытаются таким образом посеять страх и тревогу среди граждан.

"Они цитируют слова премьер-министра в Национальном Собрании: что за возраст 63 или 65 лет, в этом возрасте человек может работать, заниматься предпринимательской деятельностью, создавать продукт, что действительно так, поскольку современная наука, медицина позволяют жить намного дольше, быть здоровыми намного дольше и, да, работать"

– армянский министр

Он обратил внимание на то, что сегодня десятки, если не сотни тысяч граждан, работающих в этом возрасте, довольны своей работой и намерены продолжать работать еще долгие годы.

"Желаю всем крепкого здоровья"

– Арсен Торосян