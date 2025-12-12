В горах Ингушетии обнаружили средневековые украшения из серебра

В Ингушетии найдены средневековые серебряные перстни, нашивки и наперсток. Открытие доказывает наличие развитых ювелирных традиций в высокогорных районах республики.
Археологи обнаружили в склепе комплекса "Нижний Пуй" серебряные украшения. Находка, по данным школы каменщиков-реставраторов "Наследие", доказывает высочайший уровень ремесла в горной Ингушетии.
Лабораторный анализ установил, что все обнаруженные предметы — декоративные нашивки, накладки, перстни и даже наперсток — изготовлены из серебра. Ранее наперсток ошибочно идентифицировали как медно-оловянное изделие со стеклом.
"Эти предметы в очередной раз подтверждают, что даже в высокогорных аулах Ингушетии существовали ремесленные традиции высокого уровня. Здесь умели работать с серебром, придавали значение деталям и создавали вещи, в которых простота соседствует с изяществом"
– школа каменщиков-реставраторов "Наследие"