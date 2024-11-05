Вестник Кавказа

В Грузии стали больше контролировать вырубку елей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В преддверии новогодних праздников в Грузии ужесточили контроль за незаконной вырубкой елей.

В Грузии стали строже следить за сохранением живых елей, сообщили в национальном лесном агентстве. Ужесточение контроля за вырубкой вечнозеленых деревьев было введено в связи со скорым наступлением новогодних праздников.

За первое нарушение грозит штраф в размере 2 тыс лари, около $743. Последующее нарушение повлечет за собой уголовную ответственность. От года до трех лет лишения свободы со штрафом 5 тыс лари в случае, если ущерб окружающей среде будет нанесен на 1 тыс лари. А также, от трех до пяти лет тюрьмы при нанесенном ущербе в 3 тыс лари.

В лесном агентстве также призвали к сохранению окружающей среды и природных ресурсов путем отказа от живых елок в пользу искусственных.

