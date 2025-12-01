Российские туристы оценили шоп-туры в Китай

После введения безвизового режима с КНР российские туристы резко нарастили число поездок в Поднебесную, нарастив число бронирования отелей в Китае на рекордные 70%.

Российские самостоятельные туристы после введения безвизового режима с Китаем ажиотажно стали бронировать отели в стране – спрос на них превзошел осенние ожидания, рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

"Результаты оказались в два раза выше прогноза. Так, за первые три месяца действия безвизового режима крупные туристические агрегаторы зафиксировали рост бронирований отелей и других средств размещения в Китае более чем на 70%"

- Александр Брагин

Ажиотажный спрос на Китай сделал Поднебесную самым быстрорастущим зарубежным направлением, отметил глава АТАГ, передает РИА Новости.

За три месяца после отмены визового режима Китай вошел в топ-10 самых востребованных зарубежных направлений, при этом наибольшей популярностью у путешественников пользуются Шанхай (28%) и Пекин (27%), что касается курортных направлений, их востребованность значительно ниже: так, Санья востребована у 6% путешественников, а Гонконг – у 5,8%из них.

Судя по длительности поездок, россияне предпочитают шоп-туры, в которых проводят в Поднебесной 4-6 дней, тратя на проживание около 10 тыс рублей за сутки.

Интересна и география путешествий – в отличие от ожиданий, самыми популярными поездки в КНР стали не у жителей соседних российских регионов, а у жителей столицы: в первые безвизовые месяцы чаще других билеты в Китай покупали именно москвичи, которые и спланировали каждую вторую поездку. На жителей Владивостока, Иркутска и Санкт-Петербурга пришлось по 10% авиабилетов, а на хабаровчан – лишь 5%, поведал заместитель директора по развитию авиарынка сервиса "Туту.ру" Артем Кузьмин.