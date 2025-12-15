Вестник Кавказа

Иранский ненефтяной товарооборот превысил $76 млрд

Ненефтяная внешняя торговля Ирана достигла $76,5 млрд за 8 месяцев 2025 года года, показав рост в 1,5% в натуральном выражении.

Внешнеторговые сделки, не связанные с продажей нефти, принесли Ирану $76,5 млрд за восьмимесячный промежуток уходящего 2025 года, согласно данным Таможенной администрации Исламской Республики.

Общий объем внешнеторгового оборота составил более 131 млн т с приростом в 1,5%.

Экспорт Исламской Республики исчисляется 105 млн т (почти $37 млрд), а импорт за отчетный восьмимесячный период равен около 26 млн т ($39,5 млрд).

Таможенное ведомство также сообщает, что несмотря на общее снижение стоимости импорта и экспорта на 9,38%, наблюдается физический прирост торговли на 1,53%.  

