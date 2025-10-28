Вестник Кавказа

Беларусь активно участвует в восстановлении Карабаха - посол

Восстановление Агдама
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Беларуси в Азербайджане рассказал об участии Беларуси в совместных проектах по восстановлению Карабаха.

Белорусская сторона принимает активное участие в совместных проектах по восстановлению Карабаха, заявил посол РБ в Азербайджане Дмитрий Пиневич на пресс-конференции по итогам 2025 года.

Дипломат отметил, что за год он неоднократно посещал различные регионы Азербайджана.

"За этот год я несколько раз побывал в Гяндже, семь раз посетил Карабах, а также Шахдаг, Гусар, Губу, Хачмаз, Лянкяран, Шеки, Шамахы и Гобустан. Неповторимость и красота каждого уголка Азербайджана поражают"

- Дмитрий Пиневич

Посол добавил, что намерен непременно посетить Нахчыван. 

Глава посольства отметил, что Беларусь стремится к реализации совместных проектов по всему Азербайджану.

"Наше направление деятельности заключается в том, чтобы в каждом секторе народного хозяйства и в каждом регионе Азербайджана был реализован двусторонний проект - промышленный, исторический, культурный или иной"

- Дмитрий Пиневич

Он также сообщил, что Беларусь отмечает растущий авторитет Азербайджана на мировой арене. Посол отметил значение соглашений, достигнутых в Вашингтоне, для обеспечения безопасности в регионе Южного Кавказа. По его словам, Минск ожидает подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

Также Пиневич подчеркнул, что Беларусь готова поддержать проекты по восстановлению территории Карабаха, в том числе в рамках программы "Великое возвращение".

