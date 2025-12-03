Rixos планирует расширение в Египте

Турецкая гостиничная сеть Rixos анонсировала увеличение количества своих отелей в Египте и расширение номерного фонда в будущем году.

В 2026 году сеть турецких отелей Rixos откроет еще больше своих гостиниц в Египте, сообщил генеральный исполнительный директор представительства Rixos Hotels в Египте Эркан Йылдырым.

Кроме того, уточнил он, планируется увеличение числа номеров до 10 тыс.

"Сегодня у нас 11 отелей и 7 тыс. номеров. К концу 2026 года у компании Rixos в Египте будет 15 отелей и 10 тыс. номеров. У нас есть отели и новые проекты в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде, Каире, на побережье Средиземного моря в Эль-Аламейне"

– Эркан Йылдырым

По его словам, возможность расширения появилась в силу того, что Египет рассматривают как вариант круглогодичного отдыха.

Самое большое количество туристов приезжает на отдых в Египет из России, Казахстана и Беларуси. В этом году тут побывало около 600 тыс российских гостей.