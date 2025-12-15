Вестник Кавказа

Азербайджан и Израиль обсудили развитие экономического партнерства

Представители финансовых кругов Израиля и Азербайджана обсудили развитие экономического партнерства между странами. Обсуждались вопросы партнерства в сфере инвестиций, энергетики и сельского хозяйства.

Баку и Тель-Авив обсудили развитие экономического сотрудничества в формате Азербайджано-израильской межправительственной комиссии. Позицию Азербайджана представил глава Минфина АР Микаил Джаббаров, израильских представителей возглавил ответственный за восстановление севера и юга министр Министерства финансов Израиля Зеэв Элькин. 

Стороны оценили перспективы развития экономического партнерства, а также представили свои позиции по актуальным вопросам отношений. Представители Израиля и АР также затронули развитие взаимодействия в сфере инвестиций, энергетики, сельского хозяйства и информационных технологий. 

В конце ноября в Иерусалиме прошло заседание азербайджано-израильской межправительственной комиссии. Стороны также обсуждали вопросы развития взаимодействия в области экономики.

