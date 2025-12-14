Рахман Мустафаев встретился с азербайджанской общиной Карелии

Прошел второй день рабочего визита в Карелию посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева и и.о. генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Анара Юсифзаде.

Накануне состоялся второй день рабочего визита в Карелию азербайджанского посла в России Рахмана Мустафаева и и.о. генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Анара Юсифзаде. Подробности рассказали в посольстве Азербайджана в России.

В ходе визита Рахман Мустафаев и Анар Юсифзаде встретились с представителями азербайджанской общины Карелии.

Они также посетили Петрозаводский государственный университет, с руководством вуза были обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в научной и образовательной сферах.

Кроме того, Рахман Мустафаев и Анар Юсифзаде посетили предприятия машиностроения, лесной промышленности и пищепрома.

Дипломаты побывали в Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова.

"В тот же день состоялась рабочая встреча посла Рахмана Мустафаева и и.о. генерального консула Анара Юсифзаде с мэром Петрозаводска Инной Колыхматовой"

