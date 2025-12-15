Экспорт ненефтегазовой продукции из Азербайджана в РФ превысил $1 млрд

Предприниматели из России закупили продукции у Азербайджана на более чем $1 млрд в этом году. Рост за год составил 1%.

Россия остается ключевым для Азербайджана направлением ненефтегазового экспорта. Стоимость поставок за 11 месяцев года достигла отметки в $1,08 млрд, что на 1% выше показателей прошлого года.

АР также нарастила поставки товаров и ресурсов, не связанных с добычей нефти и газа, в другие страны. Так, на 7,7% вырос экспорт в Турцию, составив $546 млн, значительный рост поставок пришелся на Швейцарию – на 63%. В сторону Альп направилось азербайджанской продукции на $315 млн.

Немного уступила Швейцарии Грузия, которая импортировала товаров на чуть более чем $300 млн.

Ранее стало известно, в этом году на 12% сократились поставки газа из АР в Турцию.