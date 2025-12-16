В Бакинском морском порту в новом году обработают свыше 110 тыс контейнеров

Морской порт в Баку в 2026 году должен обработать свыше 100 тыс контейнеров. В планах администрации объекта довести это число до 500 тыс.

Директор Бакинского международного морского порта Эльдар Салахов заявил, что в новом году объект сможет принять и обработать более 110 тыс грузовых контейнеров.

Однако у руководства порта планы еще более амбициозные. Планируется, что в дальнейшем перевалка грузов составит 500 тыс контейнеров.

"В современном мире грузовые перевозки стремительно переходят к контейнеризации. Бакинский порт также следует этому тренду, наращивая свои мощности. Реализация второй фазы проекта позволит нам обрабатывать до 25 млн тонн грузов и 500 тыс. контейнеров в год. В настоящее время ведутся проектные работы, и в ближайшие месяцы мы сможем оценить первые результаты"

– Эльдар Салахов

Ранее в Бакинском морпорте заявили о перевалке 86 тыс контейнеров за 10 месяцев года. Также сообщалось о росте объема обработанных грузов на 5,6% по сравнению с прошлым годом.