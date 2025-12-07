Российского бойца смешанных единоборств отстранили за допинг

Боец смешанного стиля Мовлид Хайбулаев не сможет в течение года принимать участие в соревнованиях. Такое решение приняли в USADA после того, как допинг-проба российского спортсмена дала положительный результат.

Антидопинговое агентство США (USADA) приняло решение отстранить на один год российского бойца смешанных единоборств Мовлида Хайбулаева. Об этом рассказали в пресс-службе USADA.

В агентстве отметили, что спортсмен из России нарушил антидопинговые правила.

Уточняется, что допинг-проба, которая была взята у Хайбулаева в соревновательный период 1 августа 2025 года, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин. Дисквалификация Мовлида начала действовать с даты взятия допинг-пробы.

Напомним, на данный момент 35-летний Хайбулаев провел 22 боя в смешанных единоборствах. На его счету 21 победа.