Почти 15 документов подписали Казахстан и Япония

В ходе поездки премьер-министра Казахстана в Японию подписано почти полтора десятка различных документов. Общая стоимость соглашений превышает $3,5 млрд.

В четверг, 18 декабря, в Токио прошли переговоры премьер-министра Японии Санаэ Такаичи и президента Казахстана Касыма-Жомарт Токаева, по итогам которых было сделано совместное заявление. Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном портале главы казахстанского государства.

В ходе встречи члены официальных делегаций двух стран подписали 14 межправительственных и межведомственных документов.

Такаичи и Токаев обстоятельно поговорили о перспективах развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Премьер-министр Японии выразила уверенность в том, что визит Токаева в Токио придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству двух стран.

"Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права. Мы намерены и далее тесно сотрудничать с господином президентом в целях дальнейшего развития взаимовыгодных отношений"

– Санаэ Такаичи

Ранее сообщалось, что в ходе визита Токаева в Японию стороны подпишут десятки коммерческих соглашений на общую сумму более $3,7 млрд.