Венесуэла ввела военный эскорт для нефтяных танкеров после угроз США – СМИ

Военные корабли Венесуэлы начали сопровождать нефтяные танкеры после угроз со стороны лидера США Дональда Трампа заблокировать маршруты движения судов, против которых введены санкции, передает New York Times.
"Несколько судов, перевозивших нефтепродукты из Венесуэлы, отплыли от восточного побережья страны в сопровождении венесуэльского военно-морского флота в период с вечера вторника до утра среды, спустя несколько часов после того, как президент Трамп пригрозил ввести "блокаду" танкерам, находящимся под санкциями и осуществляющим там торговлю"
– New York Times
Источник New York Times сообщил, что американские власти проинформированы о решении Каракаса и готовят ответные действия.
Ранее Трамп заявил, что США будут препятствовать движению перевозящих нефть судов из Венесуэлы, которые попали в список международных рестрикций.
Напомним, что отношения между Венесуэлой и США накалились осенью этого года, когда Дональд Трамп обвинил власти южноамериканской страны в пособничестве наркобизнесу. Военные США начали атаковать суда, связанные с наркотрафиком. Сам Трамп неоднократно угрожал провести военную операцию против Каракаса.