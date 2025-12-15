Пляжи Анапы и Темрюка могут открыться к лету 2026 года

По оценкам хемоэкологов, в следующем году в Анапе и Темрюке может снова стать возможен пляжный отдых. Летом 2025 года пляжи были закрыты из-за разлива мазута.

К летнему сезону 2026 года в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края могут вновь открыться для туристов пляжные территории, рассказал старший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ), кандидат биологических наук Олег Миронов.

"Что касается химических показателей морской воды, исходя из динамики процессов самоочищения, вероятно, к курортному сезону 2026 года они не будут превышать установленные предельно-допустимые нормативы при условии отсутствия повторных выбросов мазута вследствие просачивания из изолированных частей корпусов танкеров, остающихся на дне Керченского пролива"

– Олег Миронов

Специалист уточнил, что можно ожидать, что пляжи Анапы и Темрюкского района к лету будут соответствовать санитарным нормативам и смогут быть открыты. В 2025 году Роспотребнадзор закрыл 150 пляжей на Черном море из-за последствий разлива мазута.

Полное восстановление морской фауны может продлиться до 2-3 лет, добавил Миронов, передает РБК Краснодар.