Страны ЕС опасаются ответных действий РФ против их компаний – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европейские страны обеспокоенны возможными конфискациями оставшихся западных активов в России в ответ на использование российских замороженных средств, пишут СМИ.

Правительства Италии, Бельгии и Австрии выражают определенное волнение по вопросу возможной конфискации западных средств в России в ответ на экспроприацию ее замороженных активов, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно источнику, это может грозить депозитарию Euroclear, где находится большая часть заблокированных в Европе российских активов.

Правительство Бельгии опасается, что использование российских замороженных средств может негативно сказаться на бельгийской экономике и иметь плохие последствия для всего ЕС.

