США предложили вернуть России активы на Западе – СМИ

Тема использования российских активов на Западе для финансирования военной помощи Украине может быть полностью закрыта – в случае заключения мирного соглашения на этом настаивает вашингтонская администрация.

Россия может получить обратно свои замороженные на Западе активы по достижении договоренности о завершении украинского конфликта, на этом настаивает нынешняя американская администрация, пишет европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Это выяснилось еще летом в ходе поездки специального посланника Евросоюза по санкциям Дэвида О’Салливана в Вашингтон, где представители администрации США "недвусмысленно заявили ему, что их идея заключается в возвращении активов России после подписания любого мирного плана".

Напомним, что один из пунктов первоначальной версии нового плана США по урегулированию украинского конфликта четко оговаривает, что $100 млрд из замороженных активов РФ пойдут на восстановление Украины под руководством Вашингтона, а остальные средства будут израсходованы на реализацию двустороннего "механизма Россия - США".

Сейчас страны ЕС не видят другого варианта дальнейшего финансирования Украины, кроме как использование для этой цели замороженных на Западе российских активов, большей частью хранящейся в Бельгии, однако страна на саммите ЕС 23 октября заблокировала план ЕК по их экспроприации под видом так называемого "репарационного кредита", резонно опасаясь ответных мер Москвы. Руководство Бельгии потребовало от союзников юридических гарантий того, что ответственность за такие действия будет распределена по всем странам блока, после чего окончательное решение было отложено до саммита ЕС в декабре.

Вопрос активов в диалоге РФ и США

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что неофициальная инициатива США по возвращению западных активов России может быть частью российско-американских договоренностей по противостоянию Евросоюзу в украинском конфликте.

"Я думаю, здесь идет определенного рода игра Вашингтона и Москвы против Брюсселя и в целом европейцев. Известно, что с российской стороны уже было предложение, чтобы замороженные активы РФ в Европе взяли себе США, а само это действие рассматривалось как инвестиционный вклад России в американскую экономику. Это хитрый политический ход, основанный на понимании, что Запад не станет возвращать российские активы, а значит, надо искать какие-то способы извлечь хотя бы политическую выгоду из этой темы", - прежде всего сказал он.

"Причину, почему Запад не вернет активы РФ, я вижу в одном: их уже нет, они буквально разворованы "заморозившими" наши капиталы государствами, так что возвращать по сути нечего. Важно учитывать разницу в масштабах "заморозки" российских активов: в США их всего $5 млрд, а в Евросоюзе – более $140 млрд. Если факты о расхищении этих средств всплывут на поверхность, будет грандиозный скандал с тяжелыми последствиями, что осложнит и без того непростые отношения в трансатлантическом сообществе. И Россия предлагает здесь выход, удобный США", - продолжил Владимир Васильев.

Неофициальное предложение по разморозке активов – это ответный ход США. "Это вполне в духе решений Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Сейчас Вашингтон говорит: "Давайте вернем эти деньги России, когда конфликт закончится, причин их держать дальше под арестом нет". Европа принципиально выступает против, потому что деньги уже потрачены. Тогда РФ еще раз, при поддержке США, предлагает передать активы американской стороне. США совсем не против такой схемы, а Европе ничего не останется, кроме как согласиться на такую схему и уже с американцами закулисно договариваться, как она будет возвращать расхищенные капиталы", - пояснил американист.

Конфликт США и Европы

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН обратил внимание на нарастающее взаимное недовольство друг другом американских властей и евроструктур из-за различий в подходах к украинскому урегулированию.

"В Вашингтоне не могут не видеть, что, Европа пытается использовать Украину как активную карту, причем уже даже не против России, а против новой администрации США. Европейцы сейчас стремятся затянуть украинский конфликт в ожидании, когда закончится второй президентский срок Дональда Трампа. Они надеются, что после этого к власти в Белом доме вернутся демократы и восстановятся хорошие отношение, которые были между европейцами и администрацией Джозефа Байдена, когда и там, и там у власти находились либеральные неоглобалисты. Так сегодня обстоит дело с подходом к украинскому конфликту нынешнего руководства Франции, Великобритании и Германии. Макрон, Старвер и Мерц явно разгрывают эту карту против Трампа", - отметил он.

"США, разумеется, отвечают, контратакуют. Отсюда такой мощный коррупционный скандал на Украине. По существу, еще немного, и вся верхушка киевского режима будет сметена из-за доказательств участия в коррупционных схемах на миллиарды долларов. С другой стороны США прекращают военные поставки и передачу разведданных не только ВСУ, но и европейцам в расчете на то, что через какой-то период времени украинский фронт развалится сам собой. Европа не может посылать Украине ни вооружения, ни разведданные в соответствующих объемах без американского участия. В том числе из-за усиления противостояния между Вашингтоном и европейцами ситуация развивается сейчас так стремительно", - заключил Владимир Васильев.

Напомним, ранее мы писали о том, что Евросоюз активизирует работу над созданием механизма для конфискации замороженных на данный момент активов РФ. В частности, Еврокомиссия (ЕК) более активно работает над соответствующими предложениями и готовит юридическое обоснование для конфискации, которое планирует опубликовать в ближайшие дни.

Страны ЕС стремятся побыстрее завершить создание этого документа в связи с тем, что аналогичное предложение по использованию активов РФ вошло в мирный план США по Украине, и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила, что действительно готова представить итоговый документ.