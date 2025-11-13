Вестник Кавказа

ЕК ускоряет подготовку механизма изъятия российских активов − СМИ

Европейский Союз, по данным источников, активизирует работу над созданием механизма для конфискации замороженных на данный момент активов РФ.

Разработка процедуры, в рамках которой будут изыматься российские активы в ЕС, ускорена Еврокомиссией, об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

ЕК, в частности, более активно работает над соответствующими предложениями и готовит юридическое обоснование для конфискации, которое планирует опубликовать в ближайшие дни.

По словам источников, страны ЕС хотят побыстрее завершить создание этого документа в связи с тем, что аналогичное предложение по использованию активов РФ вошло в мирный план США по Украине, пишут Reuters и Bloomberg.

Как заявила во время выступления в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ЕК действительно готова представить итоговый документ.

"Я не вижу ни одного сценария, при котором европейские налогоплательщики будут оплачивать счета в одиночку"

– Урсула фон дер Ляйен

