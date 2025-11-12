Страны ЕС не смогли прийти к консенсусу по российским активам

В Брюсселе состоялось заседание Совета Евросоюза по экономике и финансам. В ходе этой встречи страны-члены ЕС обсуждали вопрос использования российских активов.

Главы минфинов стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по вопросу использования российских активов. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН), состоявшегося в Брюсселе 13 ноября.

"Эта встреча позволила заручиться широкой поддержкой среди государств-членов. Еврокомиссия продолжает работать над возможным "репарационным кредитом" (для Украины за счет активов Центробанка РФ – прим. ред.)"

– Валдис Домбровскис

Он подчеркнул, что этот вариант кажется на данный момент самым реальным, так как он позволяет оперативно покрыть потребности Украины в финансировании, не создавая значительной финансовой нагрузки на государства-члены.

"Продолжение этой работы включает контакты с государствами-членами, направленные на попытку учесть остающиеся опасения"

– еврокомиссар