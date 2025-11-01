Бельгия частично размораживает российские активы - СМИ

Российские компании с конца осени могут пользоваться средствами, заблокированными в депозитарии Euroclear, без согласования с надзорным органом из США – источники уточняют, что такие сделки не должны включать в себя американских участников, а финансы должны оставаться в самом депозитарии.

Российские СМИ установили, что крупнейший европейский депозитарий, расположенная в Бельгии компания Euroclear перестала отчитываться перед OFAC, американским управлением контроля за иностранными активами, при принятии решений о разблокировании средств и имущества предприятий Российской Федерации.

Прежде Euroclear обязательно согласовывал с OFAC все операции с заблокированными в результате западных санкций активами российских компаний, не совершая никаких действий без одобрения США. Однако РБК на днях установила, что в ограниченном формате депозитарий обходит эту процедуру.

Уточняется, что российские компании могут пользоваться заблокированными в Euroclear финансами при соблюдении трех условий: средства не будут направлены гражданам или предприятиям США, они останутся в Euroclear, а сделка будет совершена по лицензии бельгийского Министерства финансов.

РИА Новости выяснило сегодня в самом депозитарии, что это действительно так: российские активы де-факто частично разморожены для ограниченного числа сделок.