Бельгия частично размораживает российские активы - СМИ

Российские СМИ установили, что крупнейший европейский депозитарий, расположенная в Бельгии компания Euroclear перестала отчитываться перед OFAC, американским управлением контроля за иностранными активами, при принятии решений о разблокировании средств и имущества предприятий Российской Федерации.
Прежде Euroclear обязательно согласовывал с OFAC все операции с заблокированными в результате западных санкций активами российских компаний, не совершая никаких действий без одобрения США. Однако РБК на днях установила, что в ограниченном формате депозитарий обходит эту процедуру.
Уточняется, что российские компании могут пользоваться заблокированными в Euroclear финансами при соблюдении трех условий: средства не будут направлены гражданам или предприятиям США, они останутся в Euroclear, а сделка будет совершена по лицензии бельгийского Министерства финансов.
РИА Новости выяснило сегодня в самом депозитарии, что это действительно так: российские активы де-факто частично разморожены для ограниченного числа сделок.