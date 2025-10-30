Послы стран ЕС завтра обсудят возможность конфискации российских активов

Пятого ноября послы всех стран Евросоюза будут обсуждать предложение ЕК об экспроприации замороженных активов РФ, ранее общей стратегии по этому вопросу выработать не удалось.

Очередную попытку прийти к соглашению по поводу возможной конфискации российских активов за рубежом предпримут завтра послы стран Евросоюза – они встретятся 5 ноября на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС, и данный вопрос включен в повестку встречи, размещенную на сайте Совета ЕС.

Из нее следует, что представители 27 стран ЕС обсудят данный шаг, который в документе именуется "репарационный кредит ЕС", в рамках "подготовки очередного заседания Совета ЕС", который состоится на уровне глав министерств экономики и финансов объединения.

Это означает, что решений, которые будут иметь практические последствия, на встрече принимать не планируется.