Турция предложила новый мандат для миротворцев в секторе Газа

Международные силы ООН должны стать пограничниками для разграничения израильских сил и палестинского населения, заявил глава МИД Турции на региональном дипломатическом саммите в Катаре.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на Дохийском форуме, выступил с турецкой инициативе о конкретизации миссии международных сил в секторе Газа, которые согласно "плану Трампа" должны быть введены в палестинский эксклав на втором этапе урегулирования.

Фидан подчеркнул, что международные миротворцы под эгидой ООН должны стать де-факто пограничной службой, которая разделит Израиль и палестинские земли, чтобы между израильтянами и палестинцами не было прямого бесконтрольного контакта.

"Нашей первоочередной задачей при развертывании сил должно стать разделение палестинцев и израильтян на границе"

– Хакан Фидан

Министр отметил, что Турция твердо нацелена на стабилизацию мирного состояния секторе Газа. Предлагая придать миротворцам функции пограничников, Анкара исходит из специфики палестино-израильского конфликта.

Хакан Фидан добавил, что после отграничения Израиля от сектора Газа станет возможным выполнение всех остальных пунктов "плана Трампа", включая создание не связанной с ХАМАС палестинской полиции, формирование из местных политиков новой администрации Палестины и подключение к руководству послевоенными процессами в эксклаве международного Совета по вопросам мира.

Фидан пояснил, что инициатива Турции связана в первую очередь с тем, что "план Трампа" застопорился на этапе определения, какие страны будут участвовать в международных силах ООН в секторе Газа и какие функции им будут приданы.