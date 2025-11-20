Израиль откроет сектору Газа доступ к Египту

Власти Израиля приняли решение предоставить палестинцам возможность перемещения через КПП "Рафах" в Египет. Для этого из сектора Газа должны быть вывезены последние три тела погибших израильских заложников.

Возобновление работы пропускного пункта "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа будет обеспечено Израилем, как только будут найдены и возвращены три последние тела израильских заложников, погибших в ходе боевых действий между ХАМАС и ЦАХАЛ. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Премьер подтвердил существующую договоренность об открытии перехода, подчеркнув первостепенную необходимость возвращения останков Дроры Оре, Ране Гвили и Судтисака Ринтхалака, которые сейчас находятся на территории сектора Газа.

"Мы очень близки к завершению этого процесса — он должен произойти"

— Биньямин Нетаньяху

Глава правительства Израиля также указал на позицию Египта: Нетаньяху рассчитывает, что Каир позволит находящимся в Газе совершать свободный выезд из палестинского эксклава через "Рафах", поскольку ранее такие перемещения были невозможны.

Палестинская дипмиссия в Египте, в свою очередь, добивается открытия перехода (закрытого с мая 2024 года) для возвращения соотечественников обратно в сектор Газа.