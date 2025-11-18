США планируют установить контроль над Рафахом – СМИ

Вашингтон оказывает давление на власти Израиля для передачи контроля над Рафахом американским военным из штаба в Кирьят-Гат, сообщает издание MİG News.
По данным СМИ, командование в Кирьят-Гате намерено контролировать процесс восстановление в рамках проекта "Сначала восстановим Рафах". Основной задачей плана является возвращение в Рафах палестинцев, которые прошли проверку на предмет сотрудничества с ХАМАС.
Власти США таким образом стремятся избежать возвращения города под контроль радикалов.
Как сообщают источники медиа, между Израилем и США возникла дискуссия по этому вопросу. Тель-Авив указал на то, что в городе остаются формирования ХАМАС, однако это обстоятельство не смущает Вашингтон.
В ЦАХАЛ не разделяют позицию США, указывая на опасность возвращения палестинцев в Рафах. Это может привести к восстановлению тоннелей, которые могут использоваться для поставок оружия и снабжения ХАМАС.