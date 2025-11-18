США планируют установить контроль над Рафахом – СМИ

Американские военные планируют взять под контроль процесс восстановления Рафаха, пропустив туда палестинцев. Израиль выступает против, опасаясь реинкарнации военного потенциала ХАМАС.

Вашингтон оказывает давление на власти Израиля для передачи контроля над Рафахом американским военным из штаба в Кирьят-Гат, сообщает издание MİG News.

По данным СМИ, командование в Кирьят-Гате намерено контролировать процесс восстановление в рамках проекта "Сначала восстановим Рафах". Основной задачей плана является возвращение в Рафах палестинцев, которые прошли проверку на предмет сотрудничества с ХАМАС.

Власти США таким образом стремятся избежать возвращения города под контроль радикалов.

Как сообщают источники медиа, между Израилем и США возникла дискуссия по этому вопросу. Тель-Авив указал на то, что в городе остаются формирования ХАМАС, однако это обстоятельство не смущает Вашингтон.

В ЦАХАЛ не разделяют позицию США, указывая на опасность возвращения палестинцев в Рафах. Это может привести к восстановлению тоннелей, которые могут использоваться для поставок оружия и снабжения ХАМАС.