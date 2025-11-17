Вестник Кавказа

Израиль нанес удар по Ливану: есть погибшие

Самолеты ВВС Израиля атаковали лагерь палестинцев возле города Сайда. Поступает информация о погибших.

Израиль атаковал территорию на юге Ливана. По сообщениям Минздрава Ливана, под ударом оказался лагерь палестинцев. Согласно предварительным данным, погибли 11 человек. 

"По обновленным данным, в результате авиаудара враждебного Израиля по лагерю беженцев Эйн Аль-Хильва в городе Сайда количество жертв возросло до 11 человек"

– Минздрав Ливана 

Сообщается, что удары были нанесены боевыми самолетами ВВС Израиля. 

Ранее сообщалось, что Ливан направит жалобу в ООН на строительстве Израилем стены на границе двух стран. Согласно позиции Бейрута, строительство лишает доступа жителей Ливана к южной части страны.

