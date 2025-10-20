Вестник Кавказа

Глава МИД Грузии начинает визит в Израиль

Мака Бочоришвили
© Фото: соцсети Маки Бочоришвили
Руководитель внешнеполитического ведомства будет находиться с визитом в Израиле 17-18 ноября. В рамках поездки она проведет встречи с несколькими израильскими министрами.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили прибыла в Израиль. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте грузинского министерства.

В ходе двухдневного визита Бочоришвили проведет переговоры с израильским коллегой Гидеоном Сааром. Она также пообщается со спикером Кнессета Амиром Оханой, министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, а также главой Минсельхоза Ави Дихтером.

"В рамках визита министр иностранных дел Грузии посетит Иерусалимский православный патриархат и встретится с Патриархом Иерусалимским, его блаженством Феофилом III"

– МИД Грузии

Помимо этого, руководитель грузинского внешнеполитического ведомства возложит венок к мемориалу жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме.

