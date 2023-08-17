Грузия и Израиль будут сотрудничать в правоохранительной сфере

Грузия и Израиль заключат соглашения по вопросам сотрудничества в правоохранительной сфере. Главы МВД двух страны проведут переговоры в Израиле.
Правоохранители Грузии и Израиля заключат соглашения о содействии, рассказали в пресс-службе МВД Грузии.
Как проинформировали в ведомстве, глава правоохранительных органов страны Гела Геладзе прибыл в Израиль в рамках рабочей поездки. Ожидается встреча Геладзе с израильским коллегой Итамаром Бен Гвиром.
Грузинские правоохранители также пообщаются с израильскими коллегами на тему нюансов работы и посетят отделы полиции еврейского государства.