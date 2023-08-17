Грузия и Израиль договорились о переговорах по соглашению о свободной торговле

В четверг, 17 августа, состоялась встреча премьер-министр Грузии и Израиля. Об этом сообщили в администрации грузинского правительства.
В частности, в ходе беседы Ираклий Гарибашвили и Биньямин Нетаньяху договорились о проведении переговоров по Соглашению о свободной торговле между странами.
"Премьер-министр Грузии отметил, что торговые и экономические отношения между странами растут, а будущем году начнутся переговоры по Соглашению о свободной торговле, что выведет партнерство стран на новый уровень"
– пресс-служба
В свою очередь, израильский премьер акцентировал внимание на том, что отношения двух стран выходят на новый уровень.
"Я знаю, что мы можем вывести наши отношения на еще более высокий уровень, и я приветствую эту возможность во время вашего визита"
– Биньямин Нетаньяху
Помимо этого, на встрече обсуждались основные направления взаимодействия в различных сферах и перспективы расширения сотрудничества.