Грузия и Израиль договорились о переговорах по соглашению о свободной торговле

Опубликовано: 18:50, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Премьеры Грузии и Израиля провели сегодня переговоры на израильской территории. В ходе встречи стороны договорились начать в 2024 году переговоры по соглашению о свободной торговле.

В четверг, 17 августа, состоялась встреча премьер-министр Грузии и Израиля. Об этом сообщили в администрации грузинского правительства.

В частности, в ходе беседы Ираклий Гарибашвили и Биньямин Нетаньяху договорились о проведении переговоров по Соглашению о свободной торговле между странами.

"Премьер-министр Грузии отметил, что торговые и экономические отношения между странами растут, а будущем году начнутся переговоры по Соглашению о свободной торговле, что выведет партнерство стран на новый уровень"

– пресс-служба

В свою очередь, израильский премьер акцентировал внимание на том, что отношения двух стран выходят на новый уровень.

"Я знаю, что мы можем вывести наши отношения на еще более высокий уровень, и я приветствую эту возможность во время вашего визита"

– Биньямин Нетаньяху

Помимо этого, на встрече обсуждались основные направления взаимодействия в различных сферах и перспективы расширения сотрудничества.