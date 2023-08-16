Гарибашвили начал визит в Израиль

Опубликовано: 16:07, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Премьер Грузии отправился в Израиль с официальным визитом.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили возглавил делегацию, отправившуюся в Израиль с официальным визитом.

Планируется, что в ходе визита он проведет переговоры с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудят весь спектр двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в области туризма, торговли и образования.

По информации пресс-службы администрации, Гарибашвили отправился в Израиль вместе с делегацией.