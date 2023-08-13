Израиль готов помочь горящим Гавайям

Власти Израиля заявили о готовности оказать помощь пострадавшим от пожаров Гавайям. Также глава МИД еврейского государства выразил соболезнования жителям Гавайев.
На Гавайях продолжают бушевать природные пожары. В этой связи Израильское руководство заявило о готовности оказать помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия.
"От имени государства и народа Израиля я выражаю искренние соболезнования народу Гавайев в связи с масштабными разрушениями и гибелью людей из-за лесных пожаров. Израиль поддерживает Гавайи и протягивает руку помощи в это сложное время"
– Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн
Ранее сообщалось о том, что согласно последним данным в результате пожаров на острове Мауи погибло 93 человека.