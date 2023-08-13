Израиль готов помочь горящим Гавайям

Опубликовано: 23:25, 13 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Израиля заявили о готовности оказать помощь пострадавшим от пожаров Гавайям. Также глава МИД еврейского государства выразил соболезнования жителям Гавайев.

На Гавайях продолжают бушевать природные пожары. В этой связи Израильское руководство заявило о готовности оказать помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия.

"От имени государства и народа Израиля я выражаю искренние соболезнования народу Гавайев в связи с масштабными разрушениями и гибелью людей из-за лесных пожаров. Израиль поддерживает Гавайи и протягивает руку помощи в это сложное время"

– Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн

Ранее сообщалось о том, что согласно последним данным в результате пожаров на острове Мауи погибло 93 человека.