На Ставрополье заработают новые зарядные станции

Уже в будущем 2026 году в аэропортах Минеральных Вод, Ставрополя и Кисловодска заработают новые зарядные станции для электромобилей – свои машины смогут подзарядить не только местные жители, но и гости региона.

В скором времени в Ставропольском крае заработают еще три зарядные станции для электромобилей, которые построят в аэропортах Минеральных Вод и Ставрополя, а также в городе-курорте Кисловодске, сообщили в пресс-службе краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

"2025-й стал годом старта развития индустрии электротакси на Ставрополье: сегодня в автопарке коммерческой компании 20 машин. Компания планирует запустить в 2026 году три новых электрохаба: в аэропортах Ставрополя и Минвод и в городе Кисловодск"

- Минэнерго Ставрополья

Сейчас в регионе насчитывается 69 "быстрых" зарядных станций мощностью 150 кВт, а последние из них, введенные в эксплуатацию в этом году, открыты в Ставрополе, Михайловске, Ессентуках, Минводах, поселке Извещательном и селе Новоселицком, передает портал "Это Кавказ".

"Стараемся развивать сеть электрозарядной инфраструктуры не только в крупных городах, но и в сельских территориях"

- министр энергетики Ставрополья Иван Ковалев

Всего в 2026 году на Ставрополье заработают еще 59 новых электрозарядных станций, говорится в сообщении.