На Ставрополье заработают новые зарядные станции

В скором времени в Ставропольском крае заработают еще три зарядные станции для электромобилей, которые построят в аэропортах Минеральных Вод и Ставрополя, а также в городе-курорте Кисловодске, сообщили в пресс-службе краевого министерства энергетики, промышленности и связи.
"2025-й стал годом старта развития индустрии электротакси на Ставрополье: сегодня в автопарке коммерческой компании 20 машин. Компания планирует запустить в 2026 году три новых электрохаба: в аэропортах Ставрополя и Минвод и в городе Кисловодск"
- Минэнерго Ставрополья
Сейчас в регионе насчитывается 69 "быстрых" зарядных станций мощностью 150 кВт, а последние из них, введенные в эксплуатацию в этом году, открыты в Ставрополе, Михайловске, Ессентуках, Минводах, поселке Извещательном и селе Новоселицком, передает портал "Это Кавказ".
"Стараемся развивать сеть электрозарядной инфраструктуры не только в крупных городах, но и в сельских территориях"
- министр энергетики Ставрополья Иван Ковалев
Всего в 2026 году на Ставрополье заработают еще 59 новых электрозарядных станций, говорится в сообщении.