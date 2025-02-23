Электрокары вокруг Машука запустили в Пятигорске

В Пятигорске для удобства туристов запустили электрокары вокруг горы Машук.
У подножия горы Машук в Пятигорске будут курсировать туристические электромобили, поведали в минтуризма Ставрополья.
Сообщается, что экологичный транспорт закупили по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Благодаря нацпроекту закупается туристическое оборудование, обустраиваются пляжи, возводятся глэмпинги. Эта инфраструктура привлекает все больше туристов"
– глава минтуризма Ставрополья Андрей Толбатов
Отметим, что краевые власти ранее привлекли более 60 млн рублей на туристические проекты.
Напомним, что город-курорт в прошлом году принял свыше 2 млн туристов.