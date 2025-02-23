Вестник Кавказа

Электрокары вокруг Машука запустили в Пятигорске

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© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В Пятигорске для удобства туристов запустили электрокары вокруг горы Машук.

У подножия горы Машук в Пятигорске будут курсировать туристические электромобили, поведали в минтуризма Ставрополья. 

Сообщается, что экологичный транспорт закупили по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". 

"Благодаря нацпроекту закупается туристическое оборудование, обустраиваются пляжи, возводятся глэмпинги. Эта инфраструктура привлекает все больше туристов"

– глава минтуризма Ставрополья Андрей Толбатов 

Отметим, что краевые власти ранее привлекли более 60 млн рублей на туристические проекты. 

Напомним, что город-курорт в прошлом году принял свыше 2 млн туристов.

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