Улицы Пятигорска временно лишатся водоснабжения

В Пятигорске на время отключат воду из-за ремонтных работ. Ограничения подачи воды коснется нескольких улиц. Воды не будет до 15:00 мск.

В связи с проведением ремонтных работ на насосной станции в Пятигорске временно прекратится подача воды, сообщает пресс-служба филиала "Ставрополькрайводоканала".

Ограничения коснутся нескольких городских улицы с 12:00 до 15:00 мск. Водоснабжение также будет перекрыто на площади Ленина, отметили в пресс-службе компании водоснабжения.

Подчеркивается, что в зоне отключения воды окажутся в том числе два детский сада, одна школа и детский дом. Жителям будут подвозить воду автоцистернами по заявкам.