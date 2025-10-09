Золотой запас России перешагнул рубеж в $300 млрд

Стоимость золотого запаса России по итогам ноября достигла рекордных 300 миллиардов долларов, а доля драгоценного металла в резервах страны выросла до 42,3%, это максимум с зимы 1995 года, сообщили в Центробанке.

Государственные вложения в золото в России к началу зимы увеличились на 3,6% и достигли рекордных $310,7 млрд, этот показатель обновляет максимум уже четвертый месяц подряд, сообщили в Центральном банке РФ..

Выросло и процентное соотношение доли золота в российских активах – только за минувший ноябрь она увеличилась с 41,3 до 42,3%., и это - наибольший уровень с февраля 1995-го года, когда драгоценный металл составлял 43,9% всех российских запасов, передает РИА Новости.

При этом максимально в процентном отношении доля золота в российских активах отмечалась на начало 1993 года его запас составлял 56,9% от общих запасов.

На начало декабря золотые резервы России составляют $734,6 млрд – только за месяц они выросли на $8,8 млрд, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что золотые резервы России в сентябре текущего 2025 года составили 2,36 тыс т – страна увеличила золотой запас на 2%, или на 44 т, что стало максимальным уровнем за всю ее современную историю. Это позволяет стране прочно обосноваться на пятом месте в мировом рейтинге стран с крупнейшими золотыми резервами.