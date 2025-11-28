Столица РФ сегодня принимает вторую по счету российско-иранскую научную конференцию, на которой выступил помощник президента России Андрей Фурсенко: он рассказал об уникальной истории Ирана.

Иран обладает уникальной историей, и Москве нужно укреплять культурные и академические связи с Тегераном, заявил сегодня в Москве, открывая Вторую российско-иранскую научную конференцию, помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.

"Две страны обладают общими цивилизационными основами и историческими корнями и намерены укреплять независимый курс развития, а первая конференция, состоявшаяся в 2022 году, стала площадкой для обсуждения общей истории и взаимодействия молодых исследователей двух стран"

- Андрей Фурсенко

Двум дружественным странам необходимо сохранить цивилизационный потенциал и продолжить наращивание взаимного сотрудничества, при этом Иран и Pоссия должны опираться на собственные ресурсы и потенциал партнеров, чтобы уверенно двигаться вперед, отметил помощник президента, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

На конференции представлены ученые двух стран, которые совместно обсуждают вопросы двусторонних отношений, стратегий в условиях глобальных изменений, а также взаимодействия в сфере культуры, языка, искусства и гуманитарного диалога.