В Москве проходит Вторая российско-иранская научная конференция

Иран обладает уникальной историей, и Москве нужно укреплять культурные и академические связи с Тегераном, заявил сегодня в Москве, открывая Вторую российско-иранскую научную конференцию, помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.
"Две страны обладают общими цивилизационными основами и историческими корнями и намерены укреплять независимый курс развития, а первая конференция, состоявшаяся в 2022 году, стала площадкой для обсуждения общей истории и взаимодействия молодых исследователей двух стран"
- Андрей Фурсенко
Двум дружественным странам необходимо сохранить цивилизационный потенциал и продолжить наращивание взаимного сотрудничества, при этом Иран и Pоссия должны опираться на собственные ресурсы и потенциал партнеров, чтобы уверенно двигаться вперед, отметил помощник президента, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.
На конференции представлены ученые двух стран, которые совместно обсуждают вопросы двусторонних отношений, стратегий в условиях глобальных изменений, а также взаимодействия в сфере культуры, языка, искусства и гуманитарного диалога.