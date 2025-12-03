На склонах Эльбруса установили новый рекорд России по игре в гольф

На площадке на склонах высочайшей вершины Европы Эльбрусе сегодня прошла игра в гольф – ее организаторы добились неофициального рекорда России, проведя ее на высоте более 4 тысяч метров.

Сегодня на склонах величественного Эльбруса в Кабардино-Балкарии (КБР) на одноименном курорте прошел самый высокогорный в России турнир по гольфу - игра шла на высоте 4 050 м, сообщили организаторы.

"Можно сказать, что мы установили на Эльбрусе неофициальный рекорд России. Последний официальный рекорд был зафиксирован в 2021 году на Красной Поляне, но тогда высота была вдвое меньше и составляла около 2 тыс м"

- пресс-служба экосистемы "Горы России"

Организовать матч было непросто - поле длиной около 1 км перед игрой разравнивали ратраки, а сама она длилась два часа - за это время участники прошли два круга, и все это – в холоде и разреженном воздухе, хотя после матча сами они признали, что играть было непросто, но очень интересно, - передает ТАСС.

В матче приняли участие восемь спортсменов-любителей из Москвы и Санкт-Петербурга, а организовал турнир заместитель генерального директора Национальной корпорации развития гольфа России Александр Кочетков.

Уже завтра на Эльбрусе откроют две новые канатные дороги, а руководство курорта передаст команде карачаево-черкесского курорта "Архыз", победившего в народном голосовании в 2025 году, почетный переходящий кубок "Лучший горнолыжный курорт России".