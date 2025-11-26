"Архыз" вышел на пик популярности на новогодние праздники

Карачаево-черкесский горнолыжный курорт "Архыз" пользуется все больнее популярностью у российских любителей зимних видов спорта, и это особенно заметно в декабре: его номера уже забронированы почти на 70%.

У российских путешественников растет интерес к горнолыжному курорту "Архыз" в Карачаево-Черкесии – минувший зимний сезон 2024−2025 он завершил рекордом, собрав свыше 760 тыс, та же тенденция наблюдается и в нынешнем году – только на декабрь и новогодние выходные загрузка его отелей составила почти 70%.

"Отмечаем повышенный интерес к бронированию отелей на декабрь и праздничные новогодние даты: отели на территории курорта Архыз забронированы почти на 70% на этот период"

- пресс-служба курорта

Популярен курорт не только зимой – только с июня по ноябрь текущего года турпоток здесь вырос на 20% по сравнению с минувшим 2024 годом, и при таких темпах к концу зимнего сезона на "Архызе" могут отдохнуть 1 млн гостей, передает "Это Кавказ".

За последние три зимних сезона число гостей курорта увеличилось вдвое - это один из лучших показателей среди горнолыжных курортов страны, а главное – среди его посетителей преобладают молодежь и семьи с детьми, которые ценят "Архыз" за разнообразие трасс, современные канатные дороги и широкий выбор развлечений и активностей.

Сегодня на курорте построены и работают 30 отелей номерной фонд которых рассчитан на одновременное проживание 1 992 гостей. Вскоре здесь вырастут два сноупарка, а на верхней станции Северного склона заработают высокогорные качели.