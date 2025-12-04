Азербайджан и Грузия расширяют партнерство в образовании

Баку и Тбилиси намерены укрепить сотрудничество в сфере образования, как на школьном, так и на университетском уровне, заявил азербайджанский министр.

Для укрепления гуманитарных связей Азербайджан и Грузия будут развивать академическое сотрудничество. Об этом рассказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время визита в Тбилиси.

Основные направления сотрудничества: совместные научные исследования на базе университетов, расширение программ и квот студенческого обмена, а также реализация программ поддержки молодежи.

Ключевой целью рабочей поездки в столицу Грузию Амруллаев назвал вопросы развития двустороннего сотрудничества в образовательной и научной областях. В рамках визита также пройдут встречи в тбилисских школах и ведущих университетах страны – ТГУ и Грузинском техническом.

Среди приоритетных сфер сотрудничества глава ведомства обозначил повышение качества школьного образования и укрепление системы подготовки педагогических кадров в азербайджанских и грузинских школах, сообщает Report.