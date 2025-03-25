Жители КБР продолжают нелегально майнить криптовалюту

Несмотря на строжайший запрет, жители Кабардино-Балкарии продолжают добывать криптовалюту, занимаясь хищениями электроэнергии: энергетики постоянно находят устройства для майнинга в самых неожиданных местах.

Энергетики Кабардино-Балкарии (КБР) похвастались новым "уловом": они нашли больше 20 майнинг-станций, которые работали в заброшенных зданиях в одном из сел республики; ущерб, майнеры похитили у государства электроэнергии на 5,8 млн рублей, сообщила компания "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ"-"Каббалкэнерго" пресекли в селении Старый Черек Урванского района майнинг-хищение электроэнергии. К сетям были незаконно подключены два ветхих нежилых здания, расположенных на заброшенном участке"

- компания

В этих зданиях энергетики нашли 21 специальное устройство, предназначенное для майнинга криптовалюты, - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Аппараты для майнинга были спрятаны в специальных ящиках для подавления шума от них - шумобоксах, все они были прочно заколочены гвоздями.

За время работы горе-добытчики похитили у государства 764 тыс киловатт-часов электроэнергии почти на 6 млн рублей, рассказали в компании.

Дальнейшую судьбу криптовалютчиков будут решать правоохранители: в полиции региона решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере" УК РФ, им грози до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 января наступающего 2025 года майнинг криптовалют в 10 регионах России будет вне закона – его запрещают практически во всех регионах Северного Кавказа. Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, где майнинг будет запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Под запрет попали Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Донецкая и Луганская народные республики. Также под запрет попали отдельные районы Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно – только в пики энергопотребления, которые в продлятся с 1 января по 15 марта, далее майнинг здесь будет запрещен с 15 ноября по 15 марта 2026 года.