Вестник Кавказа

Запрет на майнинг в СКФО не сократил потребление электричества

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северный Кавказ не сократил потребление электричества, несмотря на запрет добычи криптовалюты в регионе. Он действует с начала текущего года.

Объем электропотребления на Северном Кавказе не снизился после запрета майнинга в регионе, рассказал журналистам гендиректор филиала АО "Системный оператор ЕЭС" ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев.

"Мы провели собственный анализ объема потребления мощности майнингом в субъектах СКФО и оцениваем, что на эти цели уходит порядка 300 МВт мощности. Это большая цифра, сравнимая с потреблением среднего города"

- Вячеслав Афанасьев

Вследствие существенного роста потребления электричества в России проблема майнинг-ферм стала особенно актуальной в последнее время. Афанасьев в разговоре с РБК ТВ Юг отметил, что Северный Кавказ привлекал майнеров, вероятно, из-за дешевого электричества.

В СКФО запрет на добычу криптовалюты ввели с января 2025 года. Он продлится до 2031 года.

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