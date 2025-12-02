Нахчыван начал подготовку к запуску Зангезурского коридора

"Азербайджанские железные дороги" завершили проектные работы по модернизации железных дорог в Нахчыванской Автономной Республике, идут строительные работы на границе с Арменией.

Компания "Азербайджанские железные дороги" выполнила проектные работы по реконструкции и модернизации железной дороги в Нахчыванской Автономной Республике, рассказал зампредседателя АЖД Ариф Агаев.

Он уточнил, что в данный момент запущены строительные работы на границе с Арменией, а именно на станции Саламмелик Ордубадского района.

"Строительство охватывает железнодорожную линию общей протяженностью 188 км"

– Ариф Агаев

Замглавы АЖД напомнил, что после проведения капремонта и реконструкции объемы грузоперевозок по железной дороге будут достигать 15 млн т.