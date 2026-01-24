Вестник Кавказа

Тегеран признал неофициальные контакты Аракчи и Уиткоффа

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана признали факт осуществления неофициальных контактов между главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф действительно проводили неофициальные контакты, сообщил постпред Исламской Республики при отделении ООН в Женеве Али Бахрейни.

Дипломат пояснил, что иранский министр и американский спецпосланник обменивались неофициальными сообщениями. В то же время, обратил внимание он, такие контакты едва ли можно назвать переговорами.

Али Бахрейни пояснил, что нельзя сказать, что между Тегераном и Вашингтоном есть "серьезный канал коммуникации".

Некоторые страны, отметил дипломат, пытаются наладить обмен сообщениями между Ираном и США на разные темы, а также проверяют почву на возможность организации проведения переговоров.

"Но, насколько мне известно, это пока не привело к каким-либо значимым переговорам между сторонами"

– Али Бахрейни

