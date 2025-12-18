Вспышка вируса Нипах пока не сказалась на турпотоке из РФ в Индию

Поток российских туристов не сократился на фоне сообщений о вспышке в Индии вируса Нипах. Рекомендаций о том, чтобы воздержаться от поездок в Индию не поступало.

Россияне не отказываются от поездок в Индию на фоне сообщений о вспышке вируса Нипах, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"На данный момент сообщения СМИ о вирусе Нипах не оказали влияния на туристический поток в Индию и другие страны Азии. Отказов от поездок, а также обращений от российских туристов по данному вопросу по состоянию на утро 26 января не зафиксировано"

– РСТ

Отмечается, что на данный момент официальных рекомендаций от Роспотребнадзора, МИД РФ и Минэкономразвития РФ, Роспотребнадзор воздержаться от поездок в Индию и страны Азии не поступало, пишет ТАСС.

В городе Калькутта на юго-востоке Индии на карантин по вирусу Нипах отправлены 100 человек, вирус выявлен у пятерых. По некоторым данным, одна из заболевших скончалась.