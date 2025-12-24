Вестник Кавказа

В Батуми рекордно вырос рынок недвижимости

Вид на Батуми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Иностранные покупатели, в том числе россияне, подняли рынок недвижимости Батуми до нового рекорда. Годовой объем рынка превысил $1 млрд.

В Батуми в минувшем году был установлен рекорд на рынке недвижимости, сообщает Colliers Georgia.

За год продажи квартир на курорте выросли на 17,3% – до 17 053 квартиры. Объем рынка впервые преодолел планку в $1 млрд, рост составил 34,5%.

При этом 70% квартир в Батуми приобрели иностранные граждане –  в основном из России, Украины, Израиля.

Отметим что Батуми в 2025 году оказался дороже Тбилиси. Средняя цена 1 кв м в Батуми составила $1250, что выше, чем цена "квадрата" в грузинской столице – $1170.

