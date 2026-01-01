Жертвами снегопада стали более 60 человек в Афганистане

Непогода обрушилась на Афганистан в середине текущей недели. В результате разгула стихии погибли десятки человек, сотни зданий оказались повреждены.

В Афганистане из-за неблагоприятных погодных условий погибли по меньшей мере 60 человек. Об этом информирует местная пресса.

По данным Afghanistan International, они стали жертвами сильных зимних бурь и ледяных дождей. Еще 110 человек получили ранения.

Кроме того, стихия повредила 458 домов, пострадали 360 семей. Сообщает также о гибели более 600 голов домашнего скота.

Согласно информации, больше всего пострадали горные и сельские районы, так как расположенные там здания и коммуникации не рассчитаны на такого рода нагрузки.

Снежные бури, обрушившиеся на Афганистан со среды по пятницу, привели к транспортным проблемам и отключению электричества. Подача электроэнергии, импортируемой из других стран, временно невозможна из-за повреждений ЛЭП.

Власти предупреждают, что в ближайшее время возможно образование снежных лавин.