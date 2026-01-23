Гунба и Кириенко договорились о перетоке электроэнергии в Абхазию

С 25 января Абхазия будет продолжать получать переток электроэнергии из России: Бадра Гунба и Сергей Кириенко договорились об этом в ходе встречи в Москве.

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко провел встречу с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Стороны обсудили вопросы социального перетока электроэнергии из России в Абхазию, договорившись о продлении процесса.

"Бадра Гунба находится с рабочим визитом в Москве. Сегодня состоялась его встреча с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества"

– пресс-служба президента Абхазии

Как отметила пресс-служба главы республики, соглашение о перетоке электроэнергии подходило к концу 25 января. Стороны продлили договор между Москвой и Сухумом.

Ранее абхазская электросетевая компания "Черноморнэнерго" заявила о дефиците электроэнергии в размере 300 млн кВт-ч.

Отметим, что в конце декабря Абхазия впервые впервые осуществила оплату коммерческого перетока за счет внебюджетных средств.