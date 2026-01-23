Значение встречи Путина и Уиткоффа оценили в Кремле

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал о важности встречи президента страны Владимира Путина и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа.
В интервью корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину он подчеркнул, что она была необходима, поскольку рабочие группы должны были получить инструкции перед встречей в Абу-Даби.
"Была договоренность, что, собственно, на следующий день уже состоятся переговоры рабочей группы по безопасности в Абу-Даби. Эти группы должны были получить инструкции. Поэтому вот встреча с Уиткоффом была настолько важной"
– представитель Кремля
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов.